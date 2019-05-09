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Öğrenciler tarihi, müzelerde öğrenecek

Öğrenciler tarihi, müzelerde öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu çerçevesinde Kültür Bakanlığı ile 'öğrencilerin tarihe dokunması' için protokol imzaladı.

Doruk ÇAKAR

Hayata geçirilen pilot uygulama kapsamında ilk olarak öğretmenlere “müzeyi sınıf ortamı olarak kullanma” konusunda eğitimler verilmeye başlandı. Pilot uygulamanın sonraki aşamalarında başta tarih olmak üzere dersler, işlenen konulara göre müze ve botanik bahçelerinde yapılacak. Öğrenciler tarihi ve bölgelerinin coğrafi özellikleri ve biyolojik hayatı yerinde öğrenecekler. Böylece öğrenciler sadece kitap ve benzeri kaynaklara bağlı kalmayıp, öğrendikleri bilgileri somut ortamlarda İçelleştirebilecek.

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