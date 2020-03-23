Bakan Selçuk EBA üzerinden ilk dersi verdi

İlk ders Bakan Selçuk'tan!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk ders saatinde öğrencilere ve velilere seslendi.

İLK DERSİ BAKAN ZİYA SELÇUK'DAN



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli ailelerimiz Bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin.

Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.

Öğrencilerimize sorumluluk düşüyor. Bugünleri atlatacağız, okullarda görüşmek ümidiyle.

UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci başladı. Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını izlemeye başladı.

TRT-EBA TV'NİN UYDU FREKANS VE ŞİFRELİ YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI



Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, " www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak: