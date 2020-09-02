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  3. Oğlunu terörden kurtardı, şimdi torununu seviyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 00:50 | Son Güncelleme:

Oğlunu terörden kurtardı, şimdi torununu seviyor

Oğlunu terörden kurtardı, şimdi torununu seviyor

HDP önündeki evlat nöbetinin fitilini ateşleyerek Diyarbakır annelerine örnek olan Hacire Akar'ın, terörün pençesinden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet baba oldu. Akar'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Hacire anne, şimdi torun sevinci yaşıyor.

Dağa götürülmeden önce polis tarafından kurtarılan Mehmet Akar, 19 Ekim 2019’da düzenlenen düğünde, nişanlısı Kader ile hayatını birleştirmişti.

DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Hacire Akar, Mehmet Akar’ın düğün hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. Oğlundan 2 gün boyunca haber alamayınca kayıp müracaatında bulundu. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen Akar, HDP’den gelen mesajları görünce HDP önünde oturma eylemine başlamıştı. 

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle evlat nöbetinin fitilini ateşleyen ve oğlu Mehmet Akar’ı PKK’dan kurtaran Hacire Akar, torun sevinci yaşıyor. 

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