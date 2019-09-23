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'Oğlunu PKK'ya biz verdik!'

'Oğlunu PKK'ya biz verdik!'

Oğlu Emrah için Diyarbakır’daki oturma eylemine katılan baba Bilal Avunan: “Cizre HDP binasına gittim, oğlumu sordum. Onlar da bana, ‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik’ dediler.”  

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin Diyarbakır il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler arasında yer alan Bilal Avunan, “Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde HDP binasına gittim ve HDP’lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, ‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik’ dediler. 

Oğlumuzu HDP’liler kaçırmış, PKK’ya vermiş” dedi. HDP’nin terör örgütü PKK’nın bir kolu gibi çalıştığını aktaran baba Bilal Avunan, şöyle konuştu: “Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde HDP binasına gittim ve HDP’lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, ‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik’ dediler. Oğlumuzu HDP’liler kaçırmış, PKK’ya vermiş. Böyle şey olur mu? Tek çocuğumdu. Vatan görevine gönderdim, dağa kaçırdılar. Kaçırıldığından beri ondan hiç haber almadım.” Oğlunun terör örgütü PKK’nın elinden kurtulup eve gelmesini isteyen Avunan, ailecek perişan olduklarını belirtti. 

AİLELERDEN BAYRAKLI TEPKİ 

Anneler, il binasına giren HDP’lilere “20 gündür oturuyoruz umurlarında değil” diyerek tepki gösterdi. Oğlu için eylemde bulunan baba Şehmus Kaya, il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı. 

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