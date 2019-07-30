Oğluna iş var da bize yok mu?

Torbalı Belediyesi’nde işten çıkarılan ve çıkmaya zorlanan 100 işçi, belediye binası önünde eylem yaptı. İşçiler, ellerinde, ‘Hani her şey çok güzel olacaktı’, ‘Martın sonu açlıkmış’, 'Oğluna var da bize yok mu' yazılı dövizlerle oğlunu belediyede müdür yapan Başkan Ramazan İsmail Uygur'u protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Koray Koç, “Yeni belediye yönetimi tarafından zulme maruz kaldık. Tebliğ edilen her işi yapmamıza rağmen, çalışmalarımız İş Kanunu'nun 18’inci maddesine göre sonlandırıldı. İşçi çıkarmayacağınıza dair namus ve şeref sözü verdiniz. Bu bir hak ve hukuk mücadelesidir” diye konuştu.

Torpilli oğuldan hakaret

Uygur’un tepkiler üzerine görevden aldığı oğlu Efe Uygur, kendisini eleştirenlere hakaret etti. Efe Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Allah’a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…’’ diye yazdı. Uygur’un bu hakaret dolu paylaşımı sert tepki gördü.

2 bin tl maaşı çok görüyor

Bağırsak kanseri tedavisi gören ve iki senedir Torbalı Belediyesi’nin engelli kadrosunda çalışan Akif Akbudak, “Enfeksiyon riskim olduğu bilinmesine rağmen temizlik işlerine verdiler. Bu adaletsizliktir” dedi. Beyninde tümör olduğunu söyleyen ve engelli kadrosunda çalışan Yaşar Alavurt da, “Oğluna 7 bin TL maaş veriyor ama bizim gibi garibana 2 bin TL maaşı çok görüyor. Bu haksızlıktır” diye konuştu.

Bir skandal da Menderes'te

İzmir'in Menderes İlçesi'nin CHP'li Başkanı Mustafa Kayalar'ın da göreve geldikten sonra Belediye Personel AŞ. Yönetim Kurulu başkanlığına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdiği ortaya çıktı. Kayalar özel kalem müdürlüğüne de amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı getirdi. Nuriye Kayalar'ın aynı zamanda belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürülüğü görevini sürdürdüğü öğrenildi.