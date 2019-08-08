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  3. Oğluna dehşeti yaşatmıştı... Korkunç sonuç!

Oğluna dehşeti yaşatmıştı... Korkunç sonuç!

Oğluna dehşeti yaşatmıştı... Korkunç sonuç!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konuştuğu vahşi cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Lefkoşa'da 7 yaşındaki öz oğlunu 32 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren ve deli olduğunu iddia eden cani anne Bilge Lord Kunduracı’nın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Mayıs 2018'de 7 yaşındaki öz oğlunu 32 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren cani anne Bilge Lord Kunduracı’nın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ara davasının kararı açıklandı.

MAHKEME REDDETTİ

Kunduracı’nın akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesi ile açtığı ara davada uzman doktorlar ve cezaevindeki telefon görüşmeleri üzerine yapılan incelemeler sonucu annenin 'akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat mahkeme tarafından reddedildi.

20 EYLÜL'DE DEVAM EDECEK

2018 yılında öz oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması 20 Eylül’de normal şeklinde devam edecek.

(İHA)

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