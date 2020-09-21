'Oğlumu Kuran kursuna giderken kaçırdılar'

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 385. günde devam ediyor. 5 yıl önce 19 yaşında, Kuran kursunda hafızlık eğitimi alırken kaçırılan oğlu Hamza için eylemini sürdüren Zümrüt Salim, oğlunu HDP’lilerin kaçırıp PKK’lı teröristlere teslim ettiğini söyleyerek, çocuğunu almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

HDP ÖRGÜTE VERMİŞ



Zümrüt Salim, çocuğu kaçırılan diğer ailelere de çağrıda bulunarak, oturma eylemine davet etti. Salim, şunları kaydetti: “Bir yıldır buradayım, gözüm yolda. Allah’ın izniyle, devletin gücüyle oğlumu alacağım. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. HDP, oğlumu Kuran kursunda kaçırıp bu binaya getirdi. Bir ay bu binada tutup eğitim vermişler, sonra dağa gönderip PKK’ya teslim etmişler. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Tüm milletvekillerine sesleniyorum yardım etsinler bize, buraya gelsinler, çocuklarımızı o zalimlerin elinden kurtarsınlar. Bütün annelere de sesleniyorum, gelip birlik olsunlar, çocuklarını istesinler.”