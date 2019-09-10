Oğlumu cihat ile avladılar

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutarak, 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin sayısı dün 18’e ulaştı. Acılı ailelerin anlattıkları PKK’nın örgüte eleman kazandırmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler kullandığını ortaya çıkarttı. Yaklaşık 10 ay önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki Mustafa Biçer’in terör örgütü tarafından “DAEŞ İslam’a zarar veriyor, DAEŞ’e karşı cihat edip Müslümanların şerefini kurtaracağız” yalanıyla kandırılarak dağa götürüldüğü öğrenildi.

NİYETİNİ SUİSTİMAL ETTİLER

Evlat acısıyla yaşayan boyacı ustası baba Rauf Biçer, şunları anlattı: “Oğlum Mustafa Biçer 5 vakit namazında, orucunu tutan, Kur’an-ı Kerim’i hatim etmeye gayret eden ve etrafında dindarlığıyla tanınan bir genç. Onun bu özelliğini suiistimal ettiler. Müslümanlara zulmeden DAEŞ’e karşı cihat ederek sevap kazanacağına inandırdılar. Son olarak HDP Diyarbakır İl Binası’nın önünde görülmüştü ve 10 aydır kendisinden haber alamıyoruz.

GERİYE MEKTUBU KALDI

Elimizde sadece giderken bıraktığı mektup kaldı. Mektupta “Biz gidip DAEŞ ile savaşacağız, ya zafer ile döneceğiz, ya şehit olacağız, bana hakkınızı helal edin, size söz veriyorum askere, polise silah doğrultmayacağım” demişti. Benim oğlumu dindar kişiliğini kullanarak cihat vaadiyle avladılar. HDP Kandil’in eğitim kampıdır. Kandil’den kimse gelip buradaki gençleri dağa çıkarmıyor aksine buradakiler gençleri kandırarak ya da kaçırarak terör örgütünün kucağına atıyor. Vatanı böldürmeyin, ABD’ye uşaklık etmeyin diyoruz.”

KALAŞKİNOFLA TEHDİT ETTİLER

HDP Diyarbakır İl Binası’nın önündeki eyleme katılmaya karar verdiklerinde önce PKK’lılar tarafından tehdit edildiklerini anlatan Rauf Biçer, “Keleşlerle evimizin önüne geldiler. ‘Oraya katılırsanız, önce oğlunuz sonra siz… Oğlunuz bunları duyarsa kendi kafasına sıkar’ dediler. Bizi kendi evlatlarımızla korkutuyorlar. Bunu yapanlar HDP’nin Bağlar Gençlik Kolları… Buraya gelmek isteyen çok aile var. Çoğu korkudan gelemiyor. Ben niye AK Parti ya da CHP binasının önünde değilim de HDP binasının önündeyim? Çünkü evladımın beynini burada yıkadılar” dedi.