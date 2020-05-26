'Oğlum dön de bayram olsun'

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle HDP önündeki eyleme gidemeyen evlat nöbetindeki aileler, Ramazan Bayramı’nı buruk geçirdi. Acılı baba Rauf Biçer, eşi kanser hastası Ayşegül Biçer ile birlikte 3 Eylül 2019’dan beri evlat nöbetini tutuyor. Oğulları Mustafa’nın HDP aracılığıyla terör örgütü PKK’ya götürüldüğü iddiasıyla eylemini sürdüren Rauf Biçer, sosyal medya hesabından oğluna seslendi. Oğlu olmadan 3’üncü bayrama girdiğini belirten Biçer, duygu yüklü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘HABER BEKLİYORUM’



“3 bayramdır sensiz girdim, neredesin güzel oğlum. Sensiz bayram geçmiyor. Anan hasta yataktadır, baban hasta gönlümdedir, sensiz bayram geçmiyor ki, dön gel artık, bayram olsun bizlere de. Sensiz geçmiyor ki günler, her gün gözümden yaş akar. Artık çekilmiyor hayat, yaşanmaz hale gelmişiz, kalbim artık yaralandı, anan hasta yataklarda, dön gel evlat, dön gel artık. Ne gecem var ne gündüzüm, gözüm hep kuzum yoldadır, bir haber bekliyorum, dön gel artık.”