Biçer’in içeri girmesine polis engel oldu. ‘Oğlumu bugün bana getireceksiniz’ diye haykıran kanser hastası acılı anne Biçer, oğlundan haber aldığı için geldiğini söyledi. Biçer şunları kaydetti: “Bu sabah bana gelen haberde oğlumun HDP’liler tarafından tehdit edilerek götürüldüğünü öğrendim. Oğlum, ‘beni kurtarın’ diye birisini arayıp, söylemiş. Söylediği kişi beni arayıp ‘git çocuğunu kurtar, çocuğun yalvarıyor orada’ dedi. 18 ay oldu, yeter artık dayanamıyorum” dedi.

OY VERDİK, EVİMİZİ YIKTIK



Evlat nöbetinde 249’uncu günü dolduran acılı baba Celil Begdaş, “Biz HDP’ye oy vererek kendi elimizle kendi evimizi yıktık. Çünkü HDP aracılığı ile oğlum dağa kaçırıldı ve 1 yıldır kendisinden haber alamıyorum” diye konuştu.