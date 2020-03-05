ÖGG sonuçları 2020 açıklandı! İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Özel Güvenlik Sınavları, her dönem olduğu gibi bu dönem de yoğun ilgi görüyor. Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimini 3 Ocak 2020 tarihinde bitiren adaylar 9 Şubat 2020 Pazar günü sınava girdiler. Sınava katılan adayların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişebilirsiniz.

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI SORGULAMA

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklandı. Sorgulama yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINDA

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları 12 Şubat'ta açıklandı. Aşağıdaki linkten soru ve cevaplarınızı inceleyebilirsiniz.

ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.