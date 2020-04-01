ÖGG sınavı erteledi mi? Özel Güvenlik sınavları ne zaman yapılacak?

ÖGG sınavları erteledi mi? sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. Özel güvenlik sınavları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından verilen eğitimler sonrası belirlenen tarihlerde gerçekleşiyordu. Ancak corona virüs salgını nedeni ile özel güvenlik eğitimleri ve sınavları ile ilgili de kararlar alındı.

ÖGG SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

5 Nisan'da yapılması planlanan ÖGG sınavı 6 Haziran'a ertelendi. Sınav 6 Haziran'daki bir diğer sınavla birlikte gerçekleşecek. Konuya ilişkin Özel Güven Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde:

İçişleri Bakanlığımızın 13/03/2020 tarih ve 23635644-249/5198 sayılı koronavirüs tedbirleri konulu Genelgesinde; Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesi bildirilmiştir.

Bu nedenle; devam eden özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerine ikinci bir talimata kadar ara verilebileceğinden, 20/03/2020 tarihi itibari ile özel güvenlik temel ve yenileme eğitim başlangıç bildirimi alınmayacaktır.

ÖGNET sistemi üzerinden eğitim başlangıç bildirimleri de kapatılmıştır.

Planlanan Hizmetiçi eğitim atışları da Valiliklerce uygun görülecek ileriki bir tarihte yapılmak üzere ertelenecektir.

05/04/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavının 06/06/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı ile birlikte yapılacaktır.

21/04/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı ile 23/06/2020 tarihinde yapılması planlanan Havalimanlarının Kargo Bölümünde Görev Yapacak Patlayıcı Madde Tespit Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Devam eden özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerine ikinci bir talimata kadar ara verilecektir.

Ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenileyemeyen özel güvenlik görevlileri ile görev hayvanı ve idarecisi kimliğine sahip kişilerin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacak, haklarında adli ve idari işlem yapılmayacak, bu kapsamda olupta ÖGNET’ten bildirimi yapılamayan özel güvenlik görevlilerinin fiziki bildirimleri kabul edilecektir.

Özel güvenlik işlemlerine ilişkin diğer konularda Valilikler tarafından alınan kararlar uygulanacaktır