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Öfkeli damat, kayınpederinin dudağını parçaladı

Öfkeli damat, kayınpederinin dudağını parçaladı

Pendik’te damat ve ailesi, evden ayrılan eşinin babası ve kardeşinin aracının önünü kesip beyzbol sopalarıyla saldırdı. O sırada öfkeli damat kayın pederinin dudağını ısırarak parçaladı. Adeta Hannibal filmlerini akıllara getiren olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, öfkeli koca ile ailesi, evden ayrılan eşinin babasının ve engelli kardeşinin içerisinde bulunduğu aracı yolda takip etti. Aracın önün kesen damat ile ailesi, beyzbol sopalarıyla kayınpederine ve kayınbiraderine saldırmaya başladı. Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalar art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırdı. Öfkeli damat bu sırada kayınpederinin dudaklarını ısırarak parçaladı. Saldırıya uğrayan baba ve oğlu başından ve ağzından yaralandı. Yaşanan bu dehşet verici olay Hannibal filmlerini anımsattı.

Öfkeli damat ve ailesinin, eşinin babası ve kardeşine beyzbol sopalarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde damat ve ailesi araçları ile kayınpederinin aracının önünü kesiyor. Araçtan inen saldırganlar önünü kestikleri araçtakiler beyzbol sopalarıyla saldırıyor.

(İHA)

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