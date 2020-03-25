Odatv'nin yalanı tescillendi

Kabul-kayıt işlemi tutanakları, kamera kayıtları, doktor raporları ile şüpheli ve tanıkların ifadelerini inceleyen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan’ın hayali iddiasından başka bir delil bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kabul-kayıt tutanağını bizzat kendisinin “Darp ve cebir görmedim” yazıp imzalaması, hiçbir müdahale olmadığını gösteren kamera kayıtları ve diğer kanıtlar, Barış Pehlivan’ın sonradan ortaya attığı yalanı belgeledi.

Barış Pehlivan, avukatı aracılığıya verdiği dilekçede, MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanıp Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildiği gün yapılan işlemler sırasında bir infaz koruma memurunun kaba tavrına maruz kaldığını, kendisine “sen kim oluyorsun, ben devletim” denildiğini ve darp edildiğini iddia etmişti.

Oysa, soruşturma dosyasında belirtildiğine göre, Barış Pehlivan sonradan iddia ettiğinin aksine, kabul-kayıt işlemleri sırasında tanzim edilen tutanağı bizzat “Darp ve cebir görmedim” yazarak imzaladı. Barış Pehlivan’ın Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na girişi sırasında darp ve cebir görmediğine dair adli hekim raporu da bulunuyor. Ayrıca olay anına ilişkin kamera kayıtları incelendiğinde de Barış Pehlivan’a herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi herhangi bir hareketliliğin de yaşanmadığı tespit edildi.

Şüpheli ve tanık ifadelerinde de mahkum kabul-kayıt odasındaki işlemler sırasında Barış Pehlivan’ın kendisine ismi ve soyismi ile hitap edilmesi üzerine, “Benimle konuşurken Barış Bey veya siz diyeceksiniz. Benimle bu şekilde konuşamazsınız” diye çıkıştığı, infaz koruma memurunun ise “Burası devlet dairesidir. Burada ayrım yapmadan herkese ismi ve soyismi ile hitap ediyoruz” dediği, herhangi bir darp ve cebir uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, “06.03.2020 tarihli tutanağın tutuklu müşteki Barış Pehlivan tarafından ‘Darp ve cebir görmedim’ yazılarak imzalandığının görüldüğü, kamera görüntülerinde müştekinin ceza infaz kurumuna kabulünden koğuşuna alındığı aşamaya kadar herhangi bir darp-cebir eylemine maruz kalmadığının tespit edildiği, tanıkların yeminli ifadelerinin şüphelinin savunmasını doğrular mahiyette olduğu, dolayısıyla müştekinin şahsi soyut iddiasından başka darp-cebir gördüğüne dair bir delilin bulunmadığı gibi adli hekim raporları, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarına göre müştekinin darp edilmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.