08 Haziran 2020 Pazartesi 10:15 | Son Güncelleme:
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a ‘Askeri casusluk'tan gözaltı
OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı.
Dükel ve Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulundukları öğrenildi.