Türkiye'nin aşılama takviminin detayları belli oldu

Türkiye'de de bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs aşılama süreci aynı anda başlatılacak. Siyasi, sanatçı, sporcu ve toplumun önde gelen isimleri kampanyaya destek verip aşı yaptıracak. Kampanyanın ocak ayı içerisinde başlatılması planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre Türkiye, bütün dünya ile birlikte corona virüs aşılama sürecini başlatmak istiyor. Bunun için geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Öncelikli olarak toplumdaki aşı karşıtları ile aşı konusunda kafası karışık olan vatandaşları ikna etmek, daha fazla insanın aşı yaptırmasını sağlamak için büyük bir kampanya devreye girecek.

İşte kampanyanın ayrıntılar...

SPORCU VE SANATÇILAR KAMPANYAYA DESTEK VERECEK

Siyasi, sanatçı, sporcu ve toplumun önde gelen isimleri kampanyaya destek verip aşı yaptıracak. Bilim kurulu üyelerinin de toplu aşı yaptırması planlanıyor. Afişler ve spotlar ile kampanya desteklenecek.

YILBAŞINDA, AYNI ANDA BAŞLAYACAK

Ocak ayının hemen başında bu kampanya için düğmeye basılacak. Aşılama işlemleri de Türkiye'nin her yerinde aynı anda yapılacak.



HAZİRAN'A KADAR 60 MİLYON KİŞİNİN AŞILANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'nin toplumsal bağışıklık için hızlı bir aşılama sürece geçirmesi bekleniyor. Yapılan kampanyalar ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar 60-65 milyon kişinin aşılanması bekleniyor.

İNFODEMİ İLE SAVAŞ

Aşı ile ilgili komplo teorileri, aşı karşıtları, ortaya atılan iddialar tam bir kafa karışıklığı yarattı. Kampanya kapsamında infodemi yani yalan yanlış bilgilere de savaş açılacak. Aşılar ile ilgili tüm detaylar vatandaş ile paylaşılıp aşı olmaya ikna edilmeleri sağlanacak.

TÜRKİYE AŞI MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Normal zamanda aşılama işlemleri aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Ancak buralar yeterli olmayacağı için organize sanayi bölgeleri ve büyük işletmelerdeki iş yeri hekimleri, huzurevleri, cezaevleri devreye sokulacak. Özel hastaneler de aşı yapacak.

14 GÜN ARAYLA YAPILACAK

Ocak ayının başında başlaması beklenen aşılama iki haftalık aralıklarla iki doz halinde yapılacak.

6-8 AY: Aşılar hızla geliştirildiği için koruma sürelerinin ne kadar olduğu da bilinemiyor. Uzmanlar yaklaşık 6-8 aylık bir koruma sağlayabileceğini öngörüyor. Yeniden aşı ihtiyacı olup olmayacağı yaz aylarında ortaya çıkacak. Bu durum yeni bir aşılamayı gündeme getirebilecek.

METROPOLLERDE YÜZDE 35 DÜŞTÜ

Alınan önlemler nedeniyle Kovid 19 günlük vaka ve hasta sayısındaki artış son 20 gündür belli bir seviyede kaldı. Büyük metropollerde ise yüzde 35'lik bir düşüş yaşandı.

Uzmanlar "Eğer önlem alınmasaydı 40 binli rakamları aşardık. Bu gidiş devam ederse önümüzdeki ay sonuna doğru büyük bir rahatlama olabilir" değerlendirmesi yaptı.