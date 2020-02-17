Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,048
  • 6,5559
  • 307.567
  • 121016
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Obüs, tank, mühimmat... TSK'dan 150 araçlık sevkiyat

Obüs, tank, mühimmat... TSK'dan 150 araçlık sevkiyat

Obüs, tank, mühimmat... TSK'dan 150 araçlık sevkiyat

TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) yer aldığı 150 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Konvoy güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

Araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.

(AA)


Acun Ilıcalı'nın şovu Survivor'a damga vurdu!
Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek
Sürpriz aşk patladı!
Murat Yıldırım aşkı bunu da yaptırdı!
Şeyma'nın paylaşımı olay oldu: Acun farkı!
<p>Küçük Selva´nın babasıyla geliştirdiği oyunu bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan sosyal m

Suriyeli Minik Selva´nın ´Hayat Güzeldir´ Filmini Anımsatan Savaş Oyunu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Beyin hücrelerini yenileyen besinler

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in evi görüntülendi!