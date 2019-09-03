O vahşetteki detayı baba anlattı! Kan parasına doymadılar

Batman Otogarı'nda 28 Ağustos'ta meydana gelen olayda R.K. ve kardeşi A.K., kan davalı oldukları 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ı bıçakladı, yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermeyerek ölmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 5 polis görevden uzaklaştırıldı.

'CEZALARINI ÇEKSİNLER'

Suat Yüksekbağ'ın saldırıya uğradığı gün Kütahya'da mevsimlik işçi olarak çalışan baba Nuri Yüksekbağ, "Oğlumu önce otobüste bıçaklamışlar. Oğlum kendini can havliyle otogara atmış. Saldırı otogar içerisinde de devam etmiş. Oğlunun ölümünde ihmalleri olanlar cezasını çeksin" dedi.

'KAN PARASININ KALANI İÇİN AİLECEK ÇALIŞIYORDUK'

Baba Yüksekbağ, geçtiğimiz yıl 5 Eylül tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesinde en büyük oğlunun karıştığı bir olayda karşı taraftan birinin bıçaklanarak öldüğünü, bundan dolayı oğlunun cezaevinde bulunduğunu aktardı.

Baba Yüksekbağ husumetin oluşmaması için karşı tarafla barışmak için kanaat önderlerinin araya girdiğini belirterek, "Kanaat önderleri eşliğinde karşı tarafla 150 bin TL kan parası karşılığı anlaştık. 50 bin TL'yi onlara vermiştik. Geri kalan 100 bin TL için ailecek mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladık" dedi. Kan parasını ödemek için askerden 3 ay önce gelen oğlu Suat Yüksekbağ'ın da Kütahya'ya yanına çalışmaya gelmek için yola çıktığını söyleyen acılı baba, oğlunun ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla otobüs firması hakkında da suç duyurusunda bulunacak.



SABAH