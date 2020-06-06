Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. O ülkede 15 gündür yeni vakaya rastlanmadı
06 Haziran 2020 Cumartesi 07:28 | Son Güncelleme:

O ülkede 15 gündür yeni vakaya rastlanmadı

O ülkede 15 gündür yeni vakaya rastlanmadı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni vaka görülmediği açıklandı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs’ta tespit edilen son Kovid-19 vakasından bu yana yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaları 8 Haziran’dan itibaren kaldırmaya hazırlanan ülkede sadece bir aktif vaka olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının da 1504 olduğunu duyurdu.

Uygulanan sıkı tedbirlerle virüsün yayılımının kontrol altına alındığı ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.
Affı eleştirenlerin kaçak yapıları var
Libya'dan petrol atağı! Yeniden açıyor
Roma senatörüne anneden yazıt
'Yabani hayvan pazarları kapanırsa salgın biter'
İletişim Başkanlığı paylaştı: Harita ve grafiklerle Suriye'de son durum
Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında