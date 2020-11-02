Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 428’inci gününü girdi. Bitlis’te üniversite öğrencisiyken dağa kaçırılan Fadime Levent’in annesi Hatice Levent, evladına şöyle seslendi: “Fadimem beni duyuyorsan, gel teslim ol. Senin elim kalem tutuyordu. Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm.”

Hatice Levent, kızına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.