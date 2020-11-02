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02 Kasım 2020 Pazartesi 23:40 | Son Güncelleme:

‘O silahları yerin dibine göm'

‘O silahları yerin dibine göm'

Diyarbakır'da 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 428'inci gününü girdi.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 428’inci gününü girdi. Bitlis’te üniversite öğrencisiyken dağa kaçırılan Fadime Levent’in annesi Hatice Levent, evladına şöyle seslendi: “Fadimem beni duyuyorsan, gel teslim ol. Senin elim kalem tutuyordu. Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm.”

Hatice Levent, kızına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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