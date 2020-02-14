O Ses Türkiye yarı final ne zaman? O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte yanıtı...
O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz gün çeyrek final yapan O Ses Türkiye'de bugün yarı final gerçekleşecek. Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyaz'ın takımından yarı finale kalan yarışmacılar performanslarını bir kez daha sergileyecekler. O Ses Türkiye yarı finali, canlı olarak yayınlanacak. İşte O Ses Türkiye yarı finali ile ilgili merak edilenler..
O Ses Türkiye finalistleri kimler? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. 17 yarışmacının çeyrek finali geçtiği O Ses Türkiye'de yarı final bu akşam canlı olarak ekranlara gelecek. O Ses Türkiye izleyicileri şimdiden finale kimlerin kalacağını merak etmeye başladı. Yarı finale kalan yarışmacılar performanslarını bu akşam bir kez daha canlı olarak sergileyecekler. O Ses Türkiye finalistleri bu akşam belli olacak.
O SES TÜRKİYE YARI FİNAL NE ZAMAN?
O Ses Türkiye yarı final bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.
O SES TÜRKİYE YARI FİNAL FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER
O Ses Türkiye finalistleri bu akşam belli olacak. Finalistler belli olduktan sonra haberimiz içerisinde eklenecektir.
O SES TÜRKİYE YARI FİNALE KİMLER KALDI?
Geçtiğimiz gün O Ses Türkiye çeyrek finalini geçenler, yarı finale kaldı.
Beyaz'ın takımı: Fulya Karabey, Cem - Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kıp
Hadise'nin takımı: Hayri Kasaç, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Yağız Ayaksız, Gürsu Çavuşoğlu, İlayda Coşkun
Seda Sayan'ın takımı: Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaili, Ayşenur Gül
Murat Boz'un takımı: Sofia Saakasvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem
O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?
O Ses Türkiye final bölümü yarın (15 Şubat Cumartesi) ekranlara gelecek.