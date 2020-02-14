O Ses Türkiye yarı final ne zaman? O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte yanıtı...

O Ses Türkiye finalistleri kimler? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. 17 yarışmacının çeyrek finali geçtiği O Ses Türkiye'de yarı final bu akşam canlı olarak ekranlara gelecek. O Ses Türkiye izleyicileri şimdiden finale kimlerin kalacağını merak etmeye başladı. Yarı finale kalan yarışmacılar performanslarını bu akşam bir kez daha canlı olarak sergileyecekler. O Ses Türkiye finalistleri bu akşam belli olacak.

O SES TÜRKİYE YARI FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yarı final bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE YARI FİNAL FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.



O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER

O Ses Türkiye finalistleri bu akşam belli olacak. Finalistler belli olduktan sonra haberimiz içerisinde eklenecektir.

O SES TÜRKİYE YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Geçtiğimiz gün O Ses Türkiye çeyrek finalini geçenler, yarı finale kaldı.

Beyaz'ın takımı: Fulya Karabey, Cem - Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kıp

Hadise'nin takımı: Hayri Kasaç, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Yağız Ayaksız, Gürsu Çavuşoğlu, İlayda Coşkun

Seda Sayan'ın takımı: Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaili, Ayşenur Gül

Murat Boz'un takımı: Sofia Saakasvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem

O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye final bölümü yarın (15 Şubat Cumartesi) ekranlara gelecek.