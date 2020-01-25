O işletmelere yasak geldi! 100 metre yakınında olmayacak

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi.

İnternet kafeleri de meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerler gibi örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından en az yüz metre uzaklıkta bulunacak.

İnternet salonlarında masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacak.

Bu iş yerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak.

Sorumlu müdür görevlendirilen hallerde ise bu şart, iş yeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için geçerli olacak. Bu diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmesi gerekecek.

İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak.

İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyecek. Salonlar 4 yıl içinde bu hüküme uygun hale getirilecek.

Bu salonlarda masalar en az 72x52 santimetre ölçülerinde olacak ve masayla sandalye sırtı arasında en az 55 santimetre boşluk bulundurulacak.

Pencereler, dışarıdan içerisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi gibi malzemeler ile kapatılacak. İnternet salonlarının, 3 ay içerisinde bu düzenlemeyi yapması gerekecek.

Duvarlarda, monitör, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, fare altlıkları gibi bilgisayar donanım birimlerinde ve masaüstü ekran koruyucusu, masaüstü ekran arka plan gibi bilgisayar yazılım birimlerinde ilgili mevzuatça yasaklanan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar (lazer fotoğraflar), sloganlar ve yazılar bulunamayacak. Bu düzenleme için internet salonlarına 1 ay süre verildi.

İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamayacak ve özel oda türü uygulamalar yapılamayacak. Salonlar 3 ay içinde bu hükme uygun hale getirilecek.