O ilimizden sevindiren gelişme! 2 haftadır koronavirüs vakasına rastlanmadı

Gümüşhane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı.

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Belediye işçileri boş cadde ve sokakları temizledi. Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanılmadı.

Bartın'da 5 gündür vaka görülmüyor

Bartın Valiliği de, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 2'si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin ise devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır."