08 Haziran 2020 Pazartesi 11:16 | Son Güncelleme:
Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan Bilal Selvi (31), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 3 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Selvi, anestezi yoğun bakım servisinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
O ilimizde kene ölüm getirdi
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan Bilal Selvi (31), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 3 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Selvi, anestezi yoğun bakım servisinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Selvi’nin cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.