O ilimizde iki köy ve beş mahalle karantina altına alındı!

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovid-19 salgınının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi'nin bugün itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, karar gereğince köy ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.

4 KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Kastamonu'da bir köy ile 4 mahalle daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ile Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü Pazaryeri Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyü Derecik Mahallesi, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü Diller Mahallesi ve Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü Göl Mahallesi'nin karantinaya alındığı ifade edildi.

Kentte daha önce de Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi karantinaya alınmıştı.