Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8094
  • 6,4447
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. O iddiaları yalanladı! Dışişleri'nden 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması

O iddiaları yalanladı! Dışişleri'nden 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması

O iddiaları yalanladı! Dışişleri'nden 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türk Hizmet ve Hususi Pasaportlarının Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi- ETIAS Dâhilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağının bir kez daha teyit edildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Türk Hizmet ve Hususi Pasaportlarının Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi- ETIAS Dâhilinde Onay Almaları Gerekeceği Yönünde Yayımlanan Haberler Hakkındaki Soruya Cevabı" başlığıyla yayınlanan açıklaması şu şekilde:

"Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür.

Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı.

Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'
<p>Dün, Şırnak’ın idil ilçesi Sarıköy Köyü, Pisikayası Tepesi mevkiinde bölücü terör örgütü mensupla

Şırnak Şehidi Uzman Çavuş Kemal Sayar´ın Son Türküsü Yürek Dağladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yemek yaparken yapılan 12 hata

50 yıl önce hobi diye başlamıştı... Şimdi dev bir sektör oldu