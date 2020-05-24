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  3. O görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı! 'Tutkunlar çetesi' çökertildi
24 Mayıs 2020 Pazar 16:48 | Son Güncelleme:

O görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı! 'Tutkunlar çetesi' çökertildi

O görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı! 'Tutkunlar çetesi' çökertildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana götürdükleri R.E.'yi döven ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü operasyonla yakalandı. Bir şüpheli ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, R.E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntülerini görünce harekete geçti. Görüntüden R.E.'yi dövenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumlarına hakaret ettikleri de tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonunda polis, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik bu sabah operasyon yaptı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM ve Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda çete lideri Yunus T. ile adamları H.B.T. ve O.D. gözaltına alındı. Haklarında 'Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' suçlarından işlem başlatılan şüpheliler, sorguya alındı. Ö.E. adlı şüpheli ise aranıyor.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin Bodrum'da korku salan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirtildi.

(DHA)


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