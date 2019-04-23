Nusret 23 Nisan kampanyası düzenledi. Nusret'ten çocuklara özel kampanya kapsamında ücretsiz ve sınırsız menü veriyor. Et konusunda marka olan Nusret Gökçe, 5-18 yaş arası tüm çocukları Nusr-Et'e beklediğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 23 Nisan'da, rakam ve adet limiti olmadan tüm çocuklara hizmet vermek adına, Nusr-Et Restoranlarının hazırlık aşamasını paylaştı. İşte, Nusret 23 Nisan kampanyası...

NUSRET'TEN ÇOCUKLARA ÖZEL KAMPANYA!

Nusret'ten çocuklara özel kampanya bugün başladı. 5-18 yaş arası tüm çocuklar bugün Nusr-Et restoranlarından kapsamında ücretsiz ve sınırsız menü yiyebilecekler. 23 Nisan etkinliğini geçtiğimiz haftalarda duyuran Nusret dün de Instagram hesabının hikaye bölümünden hazırlıklarla ilgili paylaşımlarda bulundu.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?



1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.

Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edinmeyi başarmıştır.

Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktarmayı başarmıştır. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi ğişmiş et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuştur. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışmış ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlanmıştır.

Nusr-et Steakhouse, 2010 yılında Etiler'de Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı ile kurulmuştur. 2012 yılında ise d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) ile ortaklığa imza atılmıştır. 2010 yılında başlayan Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı tüm Nusr-Et Steakhouse'larda hali hazırda devam etmektedir.

2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak olmuştur. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurtdışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluk olduğunu ifade ediyor.