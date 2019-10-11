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Nusaybin nerede? Mardin Nusaybin son dakika haberleri

Nusaybin nerede" Mardin Nusaybin son dakika haberleri

Nusaybin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Nusaybin nerede? Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim’de başladı.11 Ekim’de Nusaybin'de çok sayıda Türk basın mensubunun kaldığı otelin restoranına, Suriye'nin Kamışlı tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Restoranın camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. Açılan ilk ateş sonrası iki gazeteci hafif olarak yaralandı.

“Nusaybin nerede?” sorusu araştırılıyor. Nusaybin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 11 Ekim’de Nusaybin'de çok sayıda Türk basın mensubunun kaldığı otelin restoranına, Suriye'nin Kamışlı tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Restoranın camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. Açılan ilk ateş sonrası iki gazeteci hafif olarak yaralandı.

NUSAYBİN SON DAKİKA HABERLERİ

Son dakika haberinde YPG/PKK’lı teröristlerin gazetecileri hedef aldığı açıklandı.

Nusaybin'de çok sayıda Türk basın mensubunun kaldığı otelin restoranına, Suriye'nin Kamışlı tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Restoranın camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. Açılan ilk ateş sonrası iki gazeteci hafif olarak yaralandı.

NUSAYBİN NEREDE?

Nusaybin, Mardin iline bağlı Suriye sınırında Kamışlı'ya komşu ovada kurulmuş bir ilçedir.

İlçe merkezi E-90 karayoluna 1,5 km mesafededir. Çevre yolu iki taraftan E-90'a çıkar. Yurt içindeki en yakın havalimanı 55 km mesafedeki Mardin Havalimanıdır. Aynı zamanda Kamışlı Havalimanı da şehrin 5 km güneyindedir. İlçeye aynı zamanda demiryolu ulaşımı da vardır. Kilis'ten gelen bu hattın son durağı Nusaybin'dir. Güneyde, Kamışlı'yla arasında sınır kapısı vardır.

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