Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil kaç yaşındaydı? Nuri Pakdil kitapları, şiirleri..

Nuri Pakdil hayatını kaybetti.. Nuri Pakdil kimdir? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı.1974 yılından 2005 yılına kadar edebiyatımıza bir çok eser katan yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Nuri Pakdil kaç yaşındaydı? vatadanlar tarafından merak ediliyor. İşte Nuri Pakdil'in hayatı..

NURİ PAKDİL KİMDİR?

Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlkokuldan itibaren yazmaya başlayan ve ortaokulda iken tanıştığı Büyük Doğu hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandırdı. 1954 - 1955 yıllarında lisede beraber eğitim gördüğü iki arkadaşı ile birlikte 'Hamle' isimli edebiyat dergisini çıkardı. Kahramanmaraş’ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazıları yayınlandı. Bir süre Yeni İstiklâl Gazetesi’nde sanat sayfaları düzenledi.

1965 yılında Nuri Pakdil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yazar Nuri Pakdil, ünivsersite yıllarında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi şair, edebiyatçı ve düşünürlerle yakın ilişkiler kurdu. 1965 yılında mezun olduktan sonra 1967 yılına kadar Hukuk Müşavirliği yaptı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra bu mesleği ilkelerine ters bulan Pakdil, avukatlık yapmadı. 1967 yılından 1973 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştı.



1969 yılında Edebiyat Dergisi'ni çıkardı. 1972 yılında da Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu ve 1984 yılına kadar devam etti. Edebiyat Dergisi Yayınlar 1972 ile 1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil'in imzasını yaşıyan 45 kitap yayımladı. Paris ve Roma'ya giden Nuri Pakdil, bu gezideki izlenimlerini Batı Notları adlı kitabında anlattı. Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi’nde yazanlara müstear isimler takmakla meşhurdu. Kendisinin de 16 farklı ismi vardı. En çok "Ebubekir Sonumut" adını kullanıyordu.

1984 yılında kitap yazmaya ara verdi. 28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları’ndan çıkardığı “Sükût Sûretinde” isimli kitabıyla suskunluğunu bozdu ve ard arda kitaplar yayınlamaya başladı.

Kasım 2014’te Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü’nün ilkini aldı.

Ankara’da yaşayıp da Ankara‘dan nefret eden Nuri Pakdil'in en sevdiği şehirler sırasıyla Mekke, Medine, Kudüs, Şam, İstanbul, Bitlis, Paris'tir.

Yazar Nuri Pakdil, bugüne kadar hiç evlenmemiştir.

Nuri Pakdil'in Kitapları :

1974 – Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri

1975 – Ay Operası / Prevert, Şiir/Çeviri

1977 – Biat II, Deneme

1979 – Bağlanma, Deneme

1980 – Bir Yazarın Notları II, Deneme

1980 – Put Yapımevleri, Oyun

1981 – Biat III, Deneme

1981 – Anneler ve Kudüsler (Şiir)

1981 – Bir Yazarın Notları III, Deneme

1981 – Kasırganın Çatırtıları / Guillevic, Şiir/Çeviri

1982 – Bir Yazarın Notları IV, Deneme

1982 – Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş, Oyun

1984 – Edebiyat Kulesi, Deneme

1997 – Sükût Sûretinde, Şiir

1997 – Derviş Hüneri, Deneme

1997 – Batı Notları, Gezi-İzlenim

1997 – Arap Saati, Deneme

1997 – Umut, Oyun

1997 – Ahid Kulesi, Şiir

1997 – Korku, Oyun

1997 – Klas Duruş, Deneme

1998 – Arap Şiiri (Güldeste) I, Şiir/Çeviri

1998 – Arap Şiiri (Güldeste) II, Şiir/Çeviri

1998 – Kalem Kalesi, Deneme

1999 – Bir Yazarın Notları I, Deneme

1999 – Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir

1999 – Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler, Deneme

2000 – Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada, Deneme

2001 – Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu, Deneme

2002 – Otel Gören Defterler 4: Simsiyah, Deneme

2003 – Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri, Deneme

2005 – Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize, Deneme