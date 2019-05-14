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Nüfus Müdürlüğü'nden Elçin Sangu'nun adres iddiasına yalanlama

Nüfus Müdürlüğü'nden Elçin Sangu'nun adres iddiasına yalanlama

Elçin Sangu, rezil oldu. Sangu, “Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum” paylaşımına Nüfus Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, rezil oldu. Sangu, “Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum” paylaşımını yaptı. Sangu sonrasında bu paylaşımı üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden kendisine gelen yalanlamanın ardından sosyal medyada dalga konusu oldu.

Elçin Sangu'nun sosyal medyada paylaştığı ve adres kayıtlarında olmadığına dair ifadesi gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı ve söz konusu iddia, TC. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı. 

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