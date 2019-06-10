Nota vermek ne demek, nedir? Son dakika... Türkiye İzlanda'ya nota verdi!

“Nota vermek ne demek, neden verilir?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verileceği açıklandı. Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar nota vermek ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar.

TÜRKİYE’DEN İZLANDA’YA NOTA!

Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek.

Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak.

NOTA NE DEMEK?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara deniyor.

İKİ TÜRLÜ NOTA VERİLEBİLİYOR

Diplomaside sözlü ve yazılı olmak üzere iki tür nota verilebiliyor.

SÖZLÜ NOTA (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahısa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

YAZILI NOTA (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.