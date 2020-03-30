Norveç koronavirüs için ilk deneysel tedaviye başladı

Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek. Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak.

Zira piyasadaki ismi Plaquenil olan hidroksiklorokin, ilk etapta sıtma ardından da ebolanın tedavisinde kullanılmıştı.

Euronews'in haberine göre Norveç Araştırma Konseyi CEO'su John-Arne Røttingen, "Sıtma ilacı iltihabı azaltır ve parazite karşı etkili, bu da olası bir etki mekanizması olabilir." ifadesini kullandı.

Ancak Røttingen, ebola ve diğer bazı virüslere karşı geliştirilen ilaçların yeni tip koronavirüs (Covid-19) için etili olup olmayacağını henüz bilmediklerinin altını çizdi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü de araştırmanın koronavirüs ile mücadelede çok önemli olacağına inandıklarını belirtiyor.

İLK SONUÇLAR EN ERKEN ÜÇ AY SONRA

Bununla birlikte sürecin tamamlanmasının en az üç ay sürmesi öngörülüyor.

İlaç ancak o zaman onaylanabilir. Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün uhdesinde yürütülüyor.