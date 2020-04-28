Ülkemizde corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Salgının yayılmasını engellemek adına birçok tedbir alınıyor. Vatandaşlar ise bu sürecin ne kadar daha devam edeceğini merak ediyorlar. Normalleşme takvimi nasıl olacak? Corona virüsle mücadelede normalleşme ne zaman olur? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte tüm merak edilenler..

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler vatandaşımızın sağlığını korumak içidir. Normalleşme önlemlere uyulmasıyla hızlanır. Kurallara uyulursa mayıs sonu beklentimiz var.' şeklinde açıklama yaptı.