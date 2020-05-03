Normalleşme için bağışıklık haritası

Osman Nuri CERİT



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda normalleşmenin röntgeni çekiliyor. TÜİK ile birlikte başlatılan çalışma kapsamında öncelikle il ve ilçelerde Kovid-19’u atlatıp bağışıklığı gelişenler ile henüz bu hastalığa yakalanmamış olanların simülasyonu çıkarılacak. İl pandemi kurulları da bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüsün boyutunu görebilecek. İşte o adımlar…

EKİPLERE EĞİTİM: Antalya başta olmak üzere turizm kentleri öncelikli olacak. Ekipler kuruldu ve bu ekipler eğitime alındı.

PCR TESTLERİ: PCR yöntemi ile her şehirden vatandaşlardan numune alınarak yakalanmamış olanların simülasyonu çıkarılacak. Gerileme hızı ile bitiş zamanı hesaplanacak.

ÖRNEKLEM METODU: PCR testleri, rastgele yöntemiyle TÜİK tarafından ilin nüfusuna göre belirlenen oranlarda vatandaşlara yapılacak.

YAYILMA İHTİMALİ: İl pandemi kurulları da bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüsün boyutunu görebilecek. Yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kademe kademe kaldırılacağına karar verilecek.

TÜRKİYE HARİTASI: Ortaya çıkacak veriler ışığında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ilerideki alacağı kararlara ışık tutacak. Türkiye’de kaç kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıkacak.

ŞEHİR ŞEHİR ESNEME: Verilerin neticesinde her şehre göre özel tedbirlerden esneme yoluna gidilecek.

SOSYAL MESAFE ESAS: Salgının tamamen kontrole alınmasından sonra kamuda normal çalışma, sosyal mesafe kuralları alınarak başlayacak. Marketlerde maske devam edecek.

TOPLU ÇALIŞAN YERLERE TEST: Toplu çalışan yerlerde test yapılacak. İlk uygulama Gebze’de başlatıldı.

VİRÜSE KARŞI BEYAZ ORDU



İstanbul’da virüsün kontrolsüzce yayılmasının önüne geçmek için hane hane dolaşan 3 bin kişilik filyasyon ordusunun çalışmalarını DHA görüntüledi. “Beyaz ordu” olarak nitelenen ve doktor, hemşire, ebe, diş hekimi gibi sağlık çalışanlarından oluşan ekipler tek tek vakalara gidiyor. Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi sayesinde pozitif vakaların teması en aza indirilmiş oluyor.