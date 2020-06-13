Normalleşme böyle olmaz

Türkiye yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışırken birçok kişi rehavete kapılarak tedbirleri hiçe sayıyor. Diyarbakır’da son 10 günde 350 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 550 kişinin de evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi. Yetkililer vaka artışının kimsenin kurallara uymaması nedeniyle olduğunu söyledi. Diyarbakır’ın ardından bir ‘rehavet’ haberi de Batman’dan geldi.

MASKESİZ GİRİŞ YASAK

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakalarının artığına dikkat çekerek, “Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var” diyerek şunları kaydetti: “Maskesiz dolaşmayı yasakladık. Ama vatandaşlarımız sosyal mesafeyi hiçe sayıyor. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor.”

CEZA KESECEĞİZ

“Buradan çağrı yapıyoruz, lütfen dikkat edin. Sonradan ‘Neden cezalar kesildi?’ diye sızlanmalar olmasın. Artık cezai işlem yapmaktan başka çare kalmıyor. Son günlerde bu rehavetin sonucu olarak dalgalanmalar yaşıyoruz. Günlük pozitif vaka sayılarında yukarıya doğru yükseliyor. Bunu önlemenin tek yolu var, kurallara uymak.”

Diyarbakır’da vakaların artması nedeniyle kentin işlek noktalarında maske kuralına büyük oranda uyulduğu ancak ara sokaklarda ve parklarda uyulmadığı dikkat çekti.

EŞİ EVE BERBER ÇAĞIRDI, KOCASI VİRÜSTEN ÖLDÜ



Diyarbakır Bağlar’da yaşayan 55 yaşındaki N.E. 76 yaşındaki yatalak eşi M.E.’nin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.’de semptomlar görüldü. Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatalak olan eşi M.E.’ye de test uyguladı. Test sonuçları pozitif çıkan M.E. yoğum bakıma alındı. Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte 320 koronavirüs vakası bulunduğunu açıkladı.

MİNİBÜSÇÜLER KURAL DİNLEMİYOR



Kağıthane’de araçları tek tek durduran polis, bir minibüste fazladan 7 yolcu tespit edince şoföre 104 lira ceza kesti. Minibüsçü ‘kolay gelsin’ diyerek arkasını dönüp gitti. Öte yandan genel olarak sürücülerin ve yolcuların maske taktığı görüldü.