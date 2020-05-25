Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:43 | Son Güncelleme:

Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı

Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor. 


CHP'ki Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!
Dünyada kriz çıkaracak hamle!
Son 27 yılın en büyüğü... İki ülkeden geldiler
Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi: 4 yaralı

Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi: 4 yaralı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yurt genelinde bayram sessizliği hakim! İşte sokak ve caddeler...

Ebru Şallı'dan yürek burkan mesaj: Melek bahçemden mutlu bayramlar