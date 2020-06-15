Nöbet çadırındaki anne okuma-yazma öğreniyor

Okuma yazmayı öğrendikten sonra kızıyla ilgili hatıralarını yazmak istediğini dile getiren Mutlu, “Onun eline silah verdiler, dağa çıkardılar. Kendi çocuklarını da okutuyorlar. Şeyma ile ilgili yazmak istediğim çok şey var. İnşallah okuma yazmayı öğreneceğim. Bu altı senelik hasreti, özlemi yazacağım” diye konuştu.