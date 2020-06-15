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  3. Nöbet çadırındaki anne okuma-yazma öğreniyor
15 Haziran 2020 Pazartesi 04:11 | Son Güncelleme:

Nöbet çadırındaki anne okuma-yazma öğreniyor

Nöbet çadırındaki anne okuma-yazma öğreniyor

Terör örgütünün 6 yıl önce dağa kaçırdığı kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Türkan Mutlu, acısını yazıya dökmek için bir yandan da okuma yazma öğreniyor.

Okuma yazmayı öğrendikten sonra kızıyla ilgili hatıralarını yazmak istediğini dile getiren Mutlu, “Onun eline silah verdiler, dağa çıkardılar. Kendi çocuklarını da okutuyorlar. Şeyma ile ilgili yazmak istediğim çok şey var. İnşallah okuma yazmayı öğreneceğim. Bu altı senelik hasreti, özlemi yazacağım” diye konuştu.

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