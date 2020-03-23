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  3. Nöbet çadırında 'Kovid-19' önlemi

Nöbet çadırında 'Kovid-19' önlemi

Nöbet çadırında 'Kovid-19' önlemi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 202'nci günde de sürdürdü.

Çadırda oturan aileler, koronavirüs nedeniyle ağızlarına maske takıp, aralarına mesafe koyarak, eylemini sürdürüyor. Lise son sınıf öğrencisiyken 2015’te HDP’liler tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Baran için Van’dan gelen Solmaz Örünç, “Oğlum Baran, senin yerin orası değil, ben sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydirmek istiyorum. Dön gel” diyerek gözyaşı döktü. Bugüne kadar 13 aile evlatlarına kavuştu. 

DHA


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