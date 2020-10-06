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06 Ekim 2020 Salı 13:18 | Son Güncelleme:

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu!

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu!

Son Dakika Haberleri.. 2020 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu. 2020 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi bilim insanları Roger Penrose ve ortak çalışma yürüten Reinhard Genzel ve Andrea Ghez oldu

2020 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu. 2020 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi bilim insanları Roger Penrose ve ortak çalışma yürüten Reinhard Genzel ve Andrea Ghez oldu

Roger Penrose, 'kara delik oluşumunun görelilik teorisinin güçlü bir öngörüsü' olduğu yönündeki keşfiyle ödüle layık görülürken, Genzel ve Ghez ikilisi Samanyolu Galaksi'sinin merkezindeki nesnenin keşfiyle ödüle layık görüldü.

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