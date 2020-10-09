Nobel Barış Ödülü 2020 kime verildi? Nobel Barış Ödülü nedir, kim verir?

Nobel Barış Ödülü'nün kime verildiği gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Nobel Barış Ödülü, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara veriliyor. Peki, Nobel Barış Ödülü 2020 kime verildi?

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Dünya Gıda Programı'na verildi

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir. Nobel Barış Ödülü Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi tarafından verilir.