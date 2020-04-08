LGS Nisan ayı örnek soruları yayında! İşte MEB LGS Nisan ayı örnek soruları 2020 sizlerle

Nisan ayı LGS örnek soruları nasıl? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mart ayı örnek sorularını çözen öğrenciler heyecanla Nisan ayı örnek sorularının yayınlanmasını bekliyordu. MEB son dakika açıklamasına göre Nisan ayı örnek sorular yayınlandı. MEB Bakanı Ziya Selçuk "LGS’ye hazırlanan sevgili gençler; hazırlık çalışmalarınızda yanınızdayız. Güncel sınav müfredatında hazırlanan 2. örnek soru kitapçığını da yayımladık. Örnek sorularımızı 15 günde bir sizlere sunacağız." dedi.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULAR

Nisan Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız.

Nisan Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 7 Haziran'da yapılacak. Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç,tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak sadece 1. dönem konularından uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS’nin ertelenmesine ilişkin olarak ise ‘LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok’ ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk LGS sınavının birinci dönemi kapsayacağını, ikinci dönemi kapsamayacağını açıkladı. Bakan Selçuk : "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.