PKK'nın sözde yönetici kadrosundaydı! İğrenç itiraflar

Semra Tuncer, henüz 17 yaşındayken PKK'ya katıldı. 18 yıl kaldığı terör örgütü içerisinde cinsel tacize maruz kalan Tuncer, 18 yıl geçirdiği örgüt içindeki baskılara dayanamadı. Avrupa'ya kaçmak için kırsaldan Diyarbakır'ın Lice ilçesine indi. Sahte kimlik temin eden Tuncer, tanınmamak için saçlarını sarıya boşatıp, çenesine iki sahte ben yaptırdı. Makyaj yaparak havalimanına gitmek için yola çıkan Tuncer, düzenlenen operasyonla yakalandı. 300 bin lira ödüllü gri listede aranan Tuncer'in "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer'in (35) ifadesine ulaştı. İşte söyledikleri:

GÜZEL YILLARIM GİTTİ



* Bir süre sonra PKK için anlatılanlar, örgütün başındakilerin davranışları ve yaşam koşullarıyla alt kadroda, yani benim gibi dağ koşullarında olanların yaşamları arasında dünya kadar fark ve tezatlar olduğunu fark ettim. PKK'nın ne ideolojisi ne de bir amacı olmadığını anladım. Hayatımın en güzel yıllarını, 'kendim ettim, kendim buldum' diye, bir anlamda kendimi cezalandırarak örgüte verdim. Üstelik, bunca yıl ne bulunduğum bölgenin sorumlusuna ne de Kandil'deki yönetim kadrosuna yaranamadım. Eleştirilerim yüzünden dışlandım.



* Örgütün Kadil'deki üst düzey yöneticileri, bölgelerde dağ koşullarında bulunanların görüşlerini almadan, yani bizi yok sayarak karar alıyorlardı. Bu nedenle de operasyonlarda büyük kayıplar verildi. Ama bu örgüt yöneticilerinin umurunda bile olmadı. Örgütün tüm organları içinde geçen yıllarımda, kadınların uğradığı taciz ve tecavüzleri gördüm ve kendim de yaşadım. Örgütün ve erkek üyelerinin kadına bakış açıları fikri tüm bağlarımı kopardı. Yaşadığım ve gördüğüm cinsel tacizlere artık dayamayınca, Artık örgütte kalamayacağımı ve kendime çektirdiğim cezanın yettiğini düşünerek kaçtım.



SABAH