Ninja Kaplumbağalar adlı çizgi filmde kamplumbağaların ustaları Splinter'ın en büyük düşmanı? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Ninja Kaplumbağalar adlı çizgi filmde kamplumbağaların ustaları Splinter'ın en büyük düşmanı? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

Doğru cevap: Shredder