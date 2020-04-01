Nijerya'ya meteor mu düştü? Nijerya'ya meteordüştü iddiası gerçek mi? İşte yanıtı

Nijerya'ya meteor düştü iddiaları sosyal medya gündeminde dolaşmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından Nijerya'ya meteorun düşmesi ile ilgili görüntüler paylaşıldı. "Nijerya'ya meteor mu düştü?" soruları da araştırılmaya başlandı. Ancak gerçek birkaç saat içinde ortaya çıktı. İşte detaylar...

NİJERYA'YA METEOR MU DÜŞTÜ?

Yerel kaynaklar patlamanın "meteor düşmesi nedeniyle" meydana geldiğini iddia etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü. Bölgede oluşan derin çukurun, olayın bir patlama olduğu iddiasını çürüttüğü ileri sürüldü. Bu nedenle olayın bir meteor düşmesi olabileceği iddia edildi.

MADEN OCAĞINDA KAMYON PATLAMASI

Sosyal medyayı sallayan "Nijerya'ya meteor düştü" iddiaları yalanlandı. Gelen son bilgilere göre Nijerya'da 3 gün önce taş ocağı şirketine ait patlayıcıları taşıyan kamyonun belirlenemeyen bir sebepten ötürü infilak etmesi sonucu oluştuğu görüldü..

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur.

Nijerya'ya meteor düştü mü?