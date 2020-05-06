Nijerya'nın Kwal köyünde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletinin Bassa bölgesindeki Kwal köyünde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.



Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.



Ogaba, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.



MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI



Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.



Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

AA