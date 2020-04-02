Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü! Kolera salgını nedir, neden olur? Kolera virüsü belirtileri nelerdir?

Nijerya’dan gelen son dakika haberlerinden sonra kolera salgını vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebonyi Koordinatörü Dr. Eyo Nora, basına yaptığı açıklamada, Nijerya’da eyaletteki kolera salgınında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Nora, eyalette 155 kolera vakası tespit edildiğini ifade ederek, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını belirtti. Kolera virüsü belirtileri ile ilgili detaylar haberimizde…

KOLERA SALGINI NEDİR?

Kolera, ‘Vibrio Cholerae’ bakterisinin neden olduğu, ani başlangıçlı ve bol sulu ishalle seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur. Kolera virüsü genellikle dışkıyla kirlenmiş sular veya besinlerle bulaşıyor. Kolera salgını sırasında içme sularına kanalizasyon sularının karışmasıyla kolayca yayılmıştır. Kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı görülmüş ve bu nedenle de hasta kişiyle geçici temas herhangi bir bulaşma riski oluşturmuyor.

Nijerya halkının salgın nedeniyle panik yaşadığını aktaran Dr. Nora, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu. Nora, temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle ortaya çıkan salgının komşu eyaletlere sıçramaması için önlem almaya başladıklarını ifade etti. Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

KOLERA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kolera enfeksiyonlarının çoğu hafif seyreder, bu nedenle bu hastalığa yakalananlarda belirtileri olmayabilir. Yalnızca hafif bir ishal şeklinde de gelişebilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, pirinç suyu görünümünde dışkılama, su mineral ve tuz kaybına bağlı olarak susuzluk hissi, kas krampları meydana gelebilir.

Bazı hastalarda ise hastalık, ağır sulu ishal ve kusma ile başlar ve vücuttan büyük miktarda sıvı ve tuz kaybı ile sonuçlanır. Hastada susama hissi oluşur, idrar çıkışı durur, hızlı bir kilo kaybı ve sıvı kaybı gelişir. Ağır kolera olgularında sıklıkla mide, kol ve bacaklarda kramplar olur. Bu kişilerde vücut sıvılarının hızla kaybedilmesine bağlı dehidrasyon ve şok tablosu yaşanır. Tedavisi yapılmazsa saatler içinde ölüm ile sonuçlanabilir.