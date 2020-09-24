Nihat Şındak kimdir? Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kaç yaşında?

Başkan Erdoğan 6 üniversiteye yeni rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan atamalara göre Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak getirildi. Peki, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir, kaç yaşında?

PROF. DR. NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

14 Eylül 1968 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Nihat Şındak, eğitim hayatına 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görev alarak başladı. Şındak, doktorasını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner/ Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine tamamlamıştır.

Prof. Dr. Nihat Şındak'ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993-1998 Dr.Ar.Gör.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998-1998 Yar.Doç. Dr.

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001 Dekan Yrd.

Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 1998-2005 Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2005-2011 Prof. Dr.

Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2011-2013

Veteriner Fakültesi, 2013-2017 Dekanlık - Siirt Üniversitesi

Rektör yardımcısı - Siirt üniversitesi - 2017