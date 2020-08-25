Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu, sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu hasta mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu sevenlerini korkuttu! Atv ekranlarında uzun yıllardır program sunan Nihat Hatipoğlu koronavirüs iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ciğerlerindeki problem nedeniyle hastaneye kaldırılan Hatipoğlu koronavirüs testi yaptırdı. Konuyla ilgili açıklama Hatipoğlu’nun asistanı tarafından yapıldı.



NİHAT HATİPOĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Sosyal medyada yayılan, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiası gündemi sarstı. Facebook hesabındaki paylaşımda 'Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz...' ifadeleri yer aldı.

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.