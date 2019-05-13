Nihan'ın hayatının bedeli: 3 yıl 9 ay

Antalya Manavgat’ta 9 Haziran 2017'de Tahsin Özden’in kullandığı otomobil, önce bir araca sonra da kaldırımda bekleyen liseli Nihan Eren’e (16) çarptı. 3 gün yoğun bakımda kalan genç kız yaşam savaşını kaybetti.

BİLİRKİŞİ: ASLİ KUSURLU

İddianamede sanığın dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketi nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu belirtilerek 6 yıla kadar hapsi istendi. Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında hakim, keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunu açıkladı. Tutuksuz sanık Tahsin Özden’in asli kusurlu, hayatını kaybeden Nihan Eren ile sanığın otomobiline çarptığı İbrahim Uluten’in ise kusursuz olduğu bildirildi. Diğer araçta bulunan Fikri İlhan ifadesinde “Arkamızdan gelen araç süratliydi” dedi. Özden de Uluten’i suçlayarak, "Kazaya direksiyonu kırması neden oldu” diye konuştu. Sanığı 4 yıl 6 ay hapse mahkum eden mahkeme, iyi hal indirimiyle cezayı 3 yıl 9 aya düşürdü.

AİLEDEN KARARA İSYAN

16 yaşındaki kızını kaybeden baba Mehmet Eren cezayı az bularak tepki gösterdi. Ailenin avukatı da kararı temyiz edeceklerini söyledi.